» ديربي الغضب.. ميلان يتعادل سلبيًا مع الإنتر

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ميلان

المصريون

انتر

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة ميلان أمام ضيفه الإنتر، فى ديربى الغضب، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأربعاء، على ملعب "سان سيرو"، فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ27 بمسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

تمكن فريق الإنتر من تسجيل هدف عن طريق الأرجنتيني ماورو إيكاردي بالدقيقة 38، لكن ألغاه حكم المباراة بعد الرجوع لتقنية الفيديو التي أوضحت وقوع إيكاردي في موقف التسلل.

كما ألغى الحكم هدفًا أحرزه ميلان عن طريق باتريك كورتوني بداعى التسلل فى الدقيقة 67 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يرفع ميلان رصيده إلى 51 نقطة استمر بها فى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 8 نقاط خلف إنتر ميلان صاحب المركز الرابع برصيد 59 نقطة خلف روما الثالث برصيد 60 نقطة.


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