» الشوط الأول.. ليفربول يضرب السيتي بثلاثية

04 أبريل 2018 - 09:45 م

انتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول على مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف دون رد، في المقامة على ملعب "أنفيلد"، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

شهد الشوط الأول تألق الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، حيث تمكن من إحراز الهدف الأول وصناعة الثالث.

وأحرز صلاح الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 12 بعد تلقيه تمريرة قصيرة داخل منطقة الجزاء من مانشستر سيتي.

وأضاف تشامبرلين الهدف الثاني، في الدقيقة 21 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليمنى لإيدرسون الذي لم يتمكن من التصدي لها.

وسجل السنغالي ساديو ماني، الهدف الثالث لليفربول، في الدقيقة 31 برأسية رائعة بعد تمريرة سحرية من محمد صلاح.