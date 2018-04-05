تفاصيل جديدة عن أزمة العاملين بقناة "الشرق"

05 أبريل 2018 - 12:10 ص

أعلنت مجموعة من العاملين بقناة الشرق الاعتصام داخل مقر الفضائية بإسطنبول اعتراضًا على بعض سياسات مالك القناة.

وبحسب فيديو، بثه محمد طلبة رضوان الإعلامي بقناة الشرق ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أكد فيه أن أيمن نور مالك القناة، منعهم من الدخول وطردهم.

واضاف:" حاولنا ندخل القناة إلا أن أيمن نور أصدر قرارًا بمنعنا.. وكنا دخلين القناة لأن كان فى اعتصام داخل القناة من أجل تحقيق مطالب، وأيمن نور طلبلنا الشرطة".

وتابع :"أيمن نور رفض تنفيذ مطالب، والبودى الجارد الخاص به منعنا من الدخول، والبعض دعانا نطلب الشرطة التركية إلا أننا حريصون على الفضائية"، مشيرًا إلى أن هناك 15 موظفًا اعتصموا داخل القناة".