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محافظ البحر الأحمر يشهد فعاليات مؤتمر الجديد فى جراحة الأورام

قبلي وبحري

صور المؤتمر
صور المؤتمر

حسن حمدان

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انطلاق فعاليات مؤتمر مستقبل تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط بالغردقة

شهد مساء الأربعاء، اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر فعاليات مؤتمر قسم الجراحة العامة كلية طب قنا الرابع للجراحة والمناظير والأورام تحت عنوان "الجديد في الجراحة من أجل رعاية طبية أفضل" والذي يقام بمدينة الغردقة في الفترة من 4-6 أبريل في حضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي وبمشاركة نخبة من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين بكليات الطب بمختلف جامعات مصر .

ورحب المحافظ بجميع الحضور، معربًا عن سعادته البالغة بإقامة مثل هذه المؤتمرات العلمية على أرض مدينة الغردقة، عروس البحر الأحمر، وموجها الشكر لجامعة جنوب الوادي علي إقامة هذا المؤتمر، ومتمنيًا أن يخرج المؤتمر بالتوصيات التي تهدف إلى تحقيق الصحة العامة لجميع المرضى.

وأكد المحافظ أن المحافظة تسعي بالارتقاء بمستوى الجودة الصحية للأهالينا ورفع كفاءة المنظومة الصحية عن طريق عمل البروتوكول مع وزارة الصحة وكليات الطب بالجامعات التوفير الأطباء من كافة الأقسام بمدن المحافظة .

ويذكر أن المؤتمر يناقش التطورات الحديثة في مجالات الجراحة العامة والمناظير والأورام وللعمل على الاحتكاك وتبادل الخبرات والمعرفة بين الأجيال المختلفة لمصلحة المرضى بمختلف محافظات الجمهورية كما يناقش الجديد في جراحات الجهاز الهضمي وجراحات القنوات المرارية كذلك الاتجاهات الحديثة في مجال زراعة الكبد وجراحات الأورام. 



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