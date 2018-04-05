رأس غارب تبحث إنشاء محطة توليد الكهرباء بالرياح

05 أبريل 2018 - 12:35 ص

شهد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة رأس غارب جلسة تشاور عقدته شركة ليكيلا لتقييم الأثر البيئى لمشروع إنشاء محطة رياح لتوليد الطاقة بقدرة (250) ميجاوات وتقع على بعد (28كم) من رأس غارب باتجاه الزعفرانة، والتى ستوفر 300 فرصة عمل في مدة الإنشاء مباشرة وغير مباشرة.



حضر الاجتماع مندوبى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وجمعيات أهلية والإدارة العامة للبيئة بالمحافظة وإدارة البيئة بمجلس المدينة وجمعية نهضة بلدنا وجمعية حماية البيئة بالمدينة وعديد من الشخصيات العامة بالمدينة.



وأكد شعبان خلال كلمته، أن تكون العمالة من مدينة رأس غارب، وهذا ما أكدته مندوبة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن من بنود التعاقد أن يكون الحد الأدنى من العمالة بالمشروع لا يقل عن 25% من إجمالى العمالة بالمشروع وكذا أى أعمال تسند إلى المقاولين بالمدينة فيما عدا التخصصات غير المتوفرة بالمدينة.



كما أضاف المدير التنفيذى للمشروع أنه سيتم تنمية مهارات وتدريب العاملين بوظائف المشروع من شباب رأس غارب لتهيئتهم لسوق العمل فى المشروعات التى تقوم بنفس الانتاجية بالمنطقة وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث إن مدة التعاقد عشرين عاما، وعليه ستقوم الشركة بتنمية المهارات كذلك من خلال المدارس .