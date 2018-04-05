بالصور.. عروض روسية وشرقية بحفل"السيسى" فى الغردقة

أقيم حفل ضخم بممشى النصر الجديد بمدينة الغردقة برعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحرالأحمر فى حضور من أهالى المدينة لتهنئة الرئيس السيسي.
قدمت فرقة قصر ثقافة الغردقة وفرق للفنون الشعبية افضل العروض الفنية والاستعراضات الخاصة مع عروض موسيقية لأشهر الأغانى الوطنية وكذلك قدمت الفرقة الروسية عرضا مميزا تزامنًا مع احتفالات المصريين بالزعيم المصري.
ورحب المحافظ بالحضور مؤكدًا أن هذه الاحتفالية للتعبير عن سعادة أهالى المدينة والمحافظة بفوز الرئيس السيسي متمنيًا له الخطى السديدة والمزيد من التقدم والنجاح.
كما أشار إلى أن جميع مدن المحافظة قامت بالاحتفال وتقديم التهنئة مؤكدًا أننا دائما لمساندة وبناء مستقبل مصر يدًا بيد حكومة وشعبا .