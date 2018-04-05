  • الخميس 05 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:36 ص
بحث متقدم
مارتن لوثر كنج

"كنج" يشبه الصحابي "أسامة بن زيد"

مني مينا

مني مينا: الامتياز الجديد "سُخرْة" للأطباء

نور بكري

تفاصيل طلب أيمن نور الشرطة لموظفيه بـ"الشرق"

موسي مصطفي موسي

حقيقة تصويت أسرة موسى لـ"السيسى"

طارق حامد واحمد فتحي

مفاجأة.. طارق حامد ينتقل للأهلي

الطالبة الجامعية

طالبة تروى تفاصيل كارثية عن "الحوت الأزرق"

نتنياهو مع زوجته بالجولان

نتنياهو يتحدي بشار..ويتجول مع زوجته بالجولان

صلاح

محمد صلاح مهدد بالغياب عن "كأس العالم"

خيرت الشاطر

رسالة صادمة من "الشاطر" للجماعة الإسلامية

الدولار

الدولار يرتفع.. تعرف على أسعار صرف اليوم

محافظ البحر الأحمر يستقبل السفير الكوري لبحث العلاقات المشتركة

قبلي وبحري

صورةالسفير
صورةالسفير

حسن حمدان

أخبار متعلقة
#

"عبد الله" يستقبل القنصل الأوكراني بالغردقة

#

مليون و300 ألف جنيه تكلفة إنشاء بنك الطعام بمدرسة بسفاجا

#

سفير كازاخستان بديوان عام البحر الأحمر

#

حفل فني كازخستاني بقصر ثقافة الغردقة

كرة القدم

محمد صلاح

نادى ليفربول الإنجليزى

اصابة صلاح

 استقبل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر السفير الكوري يون يوتشل ومدير المركز الثقافى الكورى يانج سانجن ظهر اليوم بمقر الديوان العام لمباحثة سبل تعزيز التعاون بين البلدين و استقطاب السائحيين الكوريين لمحافظة البحر الأحمر.

 كما تشمل الزيارة افتتاح الفعالية الثقافية الكورية للسنة الثالثة على التوالى بمدينة الغردقة لعرض أهم ما تتميز به الثقافة والتراث الكورى لتعريف المصريين بها. 

وأشار عبدالله إلى أنه يوجد العديد من مجالات التعاون بين البلدين حيث يتم الآن إقامة محطة طاقة شمسية بتكلفة أكثر من 20 مليون جنيه وهى من أكبر المشاريع التى اتفق عليها الريس السيسى مع الرئيس الكورى حيث تتجه المحافظة إلى إنتاج الكهرباء من المصادر الطبيعية كالرياح والشمس وذلك بهدف جعل المحافظة صديقة للبيئة وتسعى لتقليل الانبعاث الكربونى.

 كما دعا المحافظ لتوافد السائحيين الكوريين خاصة أن المحافظة تمتلك مظاهر جمال خلابة وتحتوى على إقدم اديرة العالم حيث تعد من من اهم المزارات الدينية على مستوى العالم، كما أكد مستوى الأمن والأمان الذى تنعم به المحافظة بتوفير جميع الإجراءات الأمنية، كما أن الغردقة مجهزة لاستقبال ضعف أعداد سكانها من السائحين .

وجه السفير الكورى الشكر للمحافظ على مقابلته الغنية بالود والترحاب والتى اطمئن بها إلى الأوضاع داخل مصر فهى بعيدة تمامًا عن أحداث الشغب بالبلاد الأخرى وساهمت هذه الرؤية فى تغيير نظرته للسياحة بالمحافظة حيث أكد أنه سيعمل وبجهد الى جذب المزيد من السائحين وتوصيل رسالة أن مصر آمنة كما أكد أن الغردقة اصبحت من أفضل المقاصد السياحية للشعب الكورى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في وداع صحيفة الحياة اللندنية .. تاريخ وذكريات

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

السنوات الأربع القادمة

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تطاول ملكة إسبانيا على حماتها والملك يفصل بينهما
» كثافات مرورية بمحاور الجيزة
» ليفربول يكشف تفاصيل جديدة حول إصابة صلاح
» إليك 5 طرق لعلاج الحروق الناجمة عن الماء الساخن
» 4 أشياء لا تمحى من ذاكرة الطفل
» مذيع مصري يكشف تفاصيل علاقته بالسلطانة "هويام"
» صلاح عبدالله: أنا كمان معرفش مين "أحمد خالد توفيق"
» مصرع وإصابة 22 شخصا في حادث تصادم بطريق سوهاج
» برشلونة يضع قدمًا في نصف نهائي أبطال أوروبا
» بالفيديو..ليفربول يكتسح مانشستر سيتي بثلاثية
» صراع إنجليزي على ضم «تريزيجيه»

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:19

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان