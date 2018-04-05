محافظ البحر الأحمر يستقبل السفير الكوري لبحث العلاقات المشتركة

05 أبريل 2018 - 01:10 ص

استقبل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر السفير الكوري يون يوتشل ومدير المركز الثقافى الكورى يانج سانجن ظهر اليوم بمقر الديوان العام لمباحثة سبل تعزيز التعاون بين البلدين و استقطاب السائحيين الكوريين لمحافظة البحر الأحمر.



كما تشمل الزيارة افتتاح الفعالية الثقافية الكورية للسنة الثالثة على التوالى بمدينة الغردقة لعرض أهم ما تتميز به الثقافة والتراث الكورى لتعريف المصريين بها.



وأشار عبدالله إلى أنه يوجد العديد من مجالات التعاون بين البلدين حيث يتم الآن إقامة محطة طاقة شمسية بتكلفة أكثر من 20 مليون جنيه وهى من أكبر المشاريع التى اتفق عليها الريس السيسى مع الرئيس الكورى حيث تتجه المحافظة إلى إنتاج الكهرباء من المصادر الطبيعية كالرياح والشمس وذلك بهدف جعل المحافظة صديقة للبيئة وتسعى لتقليل الانبعاث الكربونى.



كما دعا المحافظ لتوافد السائحيين الكوريين خاصة أن المحافظة تمتلك مظاهر جمال خلابة وتحتوى على إقدم اديرة العالم حيث تعد من من اهم المزارات الدينية على مستوى العالم، كما أكد مستوى الأمن والأمان الذى تنعم به المحافظة بتوفير جميع الإجراءات الأمنية، كما أن الغردقة مجهزة لاستقبال ضعف أعداد سكانها من السائحين .



وجه السفير الكورى الشكر للمحافظ على مقابلته الغنية بالود والترحاب والتى اطمئن بها إلى الأوضاع داخل مصر فهى بعيدة تمامًا عن أحداث الشغب بالبلاد الأخرى وساهمت هذه الرؤية فى تغيير نظرته للسياحة بالمحافظة حيث أكد أنه سيعمل وبجهد الى جذب المزيد من السائحين وتوصيل رسالة أن مصر آمنة كما أكد أن الغردقة اصبحت من أفضل المقاصد السياحية للشعب الكورى.