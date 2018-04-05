طبيب: هذا أغرب موقف حدث لي مع أحمد خالد توفيق

05 أبريل 2018 - 05:23 ص

حصلت تدوينة كتبها طبيب يُدعى أحمد موسى على آلاف الإعجابات وإعادة النشر بموقع "فيس بوك" بعد أن حكى واقعة غريبة حدثت له مع الأديب الراحل أحمد خالد توفيق.



وقال "موسى" في تدوينته : "د احمد خالد توفيق كان بيمتحني شفوي في راوند سنه خامسة .. سألني ... مجاوبتش .... ساب الامتحان و قعد يشرحلي .. الله يرحمه".



وكان "توفيق" أستاذًا لطب المناطق الحارة ، ومن المعروف أن الأسئلة الشفوية من أكثر المواقف الصعبة التي تواجه طلبة الطب.



