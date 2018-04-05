إصابة 6 بينهم 5 سيدات في مشاجرة بين أبناء عمومة ببني سويف

05 أبريل 2018 - 07:53 ص

اندلعت مشاجرة بالشوم بين أبناء عمومة بقرية "كفر أبوشهبة" التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف أسفرت عن إصابة 6 أشخاص من بينهم 5 سيدات بسبب الخلاف على ملكية قطعة أرض بالقرية ونقلوا لمستشفى إهناسيا المركزي.



تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بنى سويف إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا باستقبال المستشفى المركزى كلا من: "مبروك م.ع" 61 عامًا، "نجفة س.ج" 45 عامًا، "نادية ش.م" 42 عامًا، "حنان ع.ع" 23 عامًا، "حنان ع.ح" 25 عامًا، "بنات م.ش" 20 عامًا، "زينب ع.ر" 43 عامًا جميعهم يقيمون قرية "كفر أبوشهبة" التابعة لمركز إهناسيا مصابون بكدمات وخدوش متفرقة.



كشفت تحريات وحدة المباحث الجنائية بمركز شرطة إهناسيا عن نشبت مشادة كلامية بين طرفي المشاجرة بسبب الخلاف على ملكية قطعة أرض بمدخل القرية تطورت لمشاجرة بالشوم والعصى تعدى خلالها كل منهم على الآخر محدثين ما بهم من إصابات. وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.