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مذيع مصري يكشف تفاصيل علاقته بالسلطانة "هويام"

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باسل الزارو
باسل الزارو

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باسل الزارو

مريم أوزرلي

كشف المذيع والممثل المصري باسل الزارو تفاصيل علاقته بالممثلة التركية "مريم أوزرلي" الشهيرة في المنطقة العربية باسم "السلطانة هويام" ، وذلك بعد تردد الكثير من الشائعات حول استعدادهما للزواج .

وكانت الممثلة التركية قد قررت حذف جميع صورها مع المذيع المصري وإلغاء متابعته عبر موقع "انستجرام" .

وقال "الزارو" في لقاء مع الإعلامي "وسام البريدي" في برنامج "أنت أونلاين" : "مريم أوزرلي صديقة مقربة والتقينا لأول مرة في دبي وبعدها سافرت أوروبا وهناك التقينا مرة أخرى مما جعل الناس تتحدث عن وجود علاقة بيننا " .. مضيفًا: "حدث إعجاب متبادل ولكن ليس من حق أحد أن يتدخل ويحاول معرفة ما تطور بعد ذلك".

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