» مذيع مصري يكشف تفاصيل علاقته بالسلطانة "هويام"

05 أبريل 2018 - 08:13 ص

كشف المذيع والممثل المصري باسل الزارو تفاصيل علاقته بالممثلة التركية "مريم أوزرلي" الشهيرة في المنطقة العربية باسم "السلطانة هويام" ، وذلك بعد تردد الكثير من الشائعات حول استعدادهما للزواج .



وكانت الممثلة التركية قد قررت حذف جميع صورها مع المذيع المصري وإلغاء متابعته عبر موقع "انستجرام" .



وقال "الزارو" في لقاء مع الإعلامي "وسام البريدي" في برنامج "أنت أونلاين" : "مريم أوزرلي صديقة مقربة والتقينا لأول مرة في دبي وبعدها سافرت أوروبا وهناك التقينا مرة أخرى مما جعل الناس تتحدث عن وجود علاقة بيننا " .. مضيفًا: "حدث إعجاب متبادل ولكن ليس من حق أحد أن يتدخل ويحاول معرفة ما تطور بعد ذلك".



