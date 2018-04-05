أبو ريدة: جملة صادمة قالها لي عبدالله السعيد عن الأهلي

05 أبريل 2018 - 08:25 ص

كشف هاني أبو ريدة - رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم - تفاصيل حديثه مع لاعب الأهلي عبدالله السعيد أثناء أزمته مع الفريق قبل التوقيع .



وقال "أبو ريدة" في لقاء مع برنامج "الغندور والجمهور" المذاع على فضائية "LTC" : "لم أتدخل لإقناع السعيد بالتجديد للأهلي لكني اتصلت به للاطمئنان عليه إبان أزمته الشهيرة ووقتها قال لي (لا أريد الاستمرار في الأهلي لأنه باعني) ولم يخبرني أي شيء عن توقيعه للزمالك".



وتابع: "في اليوم التالي فوجئت به يحضر على مكتبي في اتحاد الكرة من أجل تمديد تعاقده مع الأهلي".



وأضاف: "تجديده مع الأهلي صحيح وهو من حق الأهلي ، أما بخصوص توقيعه للزمالك فهناك لائحة جزاءات سيتم تطبيقها".



