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مشادة بين "حامد" و أديب: أنت تمهد لمصالحة مع الإخوان

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الإخوان

عماد الدين أديب

اندلعت مشادة بين السيناريست وحيد حامد ، والإعلامي عماد الدين أديب على خلفية اتهام الأول للثاني أنه يمهد لمصالحة مع الإخوان .

وكان أديب قال إن من يعتقد بعدم وجود متعاطفين مع الإخوان مغفل سياسيًا" ، مما دعا "حامد" ليقوم بمداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي "أحمد موسى" ليقول لـ"أديب": "اعتبرني واحد من المغفلين اللي حضرتك نعتهم دلوقت لأني ضد الإخوان لكن واضح إن جماعة الإخوان كلها إرهابية اللي حمل سلاح واللي محملش سلاح .. ومحدش منهم مستعد للتوبة وأنت من كبار المثقفين والمفروض عارف تاريخ الإخوان خيانتهم".

و علق "أديب" قائلًا: "مقولتش حاجة من اللي حضرتك ذكرتها .. أنا قلت إن من يعتقد بعدم وجود متعاطفين مع الجماعة هو مغفل سياسيًا" .. فرد "حامد": "أنت عايز تشتغل واعظ للإخوان وبتمهد لمصالحة".

و رد "أديب" : "أقسم بالله لا أمهد للمصالحة، أنا بقول في شباب متعاطف مع الإخوان، لابد أن نعمل عليهم، وأنا لا أتحدث عن أعضاء التنظيم ولا من تلطخت يده بالدماء ولا المنتسب للتنظيم، والدولة مسئولة عن جهد ثقافي ووطني وتعليمي لهم لإنقاذهم، وأنا طول عمري إنسان شريف وعيب تقولي كده، وأنا مش إمعة ولا حد يبعتلي عشان أقول كلام، أنا بتكلم من عقلي وضميري".

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