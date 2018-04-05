رسالة صادمة من "الشاطر" للجماعة الإسلامية

05 أبريل 2018 - 09:31 ص

كشف علي الديناري القيادي بالجماعة الإسلامية حقيقة ما دار بين خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ، وصفوت عبد الغني القيادي بالبناء والتنمية قبل 30 يونيه ، وطبيعة الرسائل التي دارت بينهما حول مقترح الجماعة الإسلامية عن قبول الإخوان المسلمين لعملية الانتخابات المبكرة لمحاولة إنقاذ الموقف قبل الإطاحة بالإخوان.

وأضاف الديناري في تعليق له علي منشور للقيادي الإخواني محيي الدين عيسي حول "مغالطات إبراهيم منير "أنه بالنسية للانتخابات الرئاسية المبكرة أشهد أن الجماعة الاسلامية طلبت من د. صفوت عبد الغني الاتصال بالإخوان لإبلاغهم رأيها بقبول الاستفتاء على الانتخابات المبكرة.

وأكد أنه لو جاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليها تجرى الانتخابات للخروج من المأزق بطريقة سياسية تفاديا للصدام ، وأشهد أن الدكتور صفوت قال إنه اتصل بالمهندس خيرت الشاطر فرفض وقال سنخسر الرئاسة فردت الجماعة الإسلامية نخسر الرئاسة ولكن بطريقة سياسية غير الصدام.

واستطرد قائلا في روايته : ثم تكرر الاتصال فقال الشاطر إن الرئيس مرسي هو الذي يرفض الفكرة فطلبت الجماعة من د .صفوت الاتصال بالرئيس فاتصل بالمستشارة بباكينام الشرقاوي فقالت: الرئيس رافض الفكرة .

واختتم شهادته أن الجماعة أرادت أن تبلغ الرئيس رأيها عبر الإعلام وأن توثق رأيها ، فأصدرت بيانا باقتراح وسط بين الانتخابات المبكرة وبين رفضها وهو استفتاء الشعب عليها.