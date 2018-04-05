محمد صلاح مهدد بالغياب عن "كأس العالم"

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كرة القدم

المنتخب الوطني

محمد صلاح

نجم المنتخب الوطني وليفربول

أكد محمد بيومي، خبير اللوائح، إن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، مهدد بالفعل بعدم المشاركة في كأس العالم بروسيا، بسبب تغيبه عن الحصول على عينات من اللاعبين خلال معسكر سويسرا الماضي.

وأضاف بيومي  في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "تصريحات المسئولين في مصر مغلوطة، الأمر ليس سهل وبسيط كما يصوره البعض".

وتابع: "في الماضي كان يتم إجراء كشف المنشطات بعد البطولة وانتهاء المنافسات، لكن الوادا منذ 4 سنوات بدأت في تغيير نظام عملها، بإخطار كل الاتحادات التي تشارك في مسابقات عالمية ودولية بإرسال كل برامج الإعداد الخاصة بها قبل أي بطولة وكل المعلومات الخاصة عن اللاعبين".

واستكمل خبير اللوائح: "الوادا بعدما تحصل على برامج الإعداد تذهب إلى معسكر الفرق لإجراء كشف المنشطات، وإذا لم تجد اللاعبين لأكثر من مرة يتم إيقافه".

واختم تصريحه قائلا: "عدم إجراء صلاح كشف المنشطات في المعسكر الماضي ليست مسئولية صلاح فقط بل مسئولي المنتخب أيضا، ويجب على صلاح الخضوع لكشف المنشطات في المعسكر المقبل وأن يتم التنسيق مع مسئولي المنتخب بتواجد اللاعب في المواعيد التي تم إرسالها للوادا لإخطارهم بميعاد المعسكر".


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