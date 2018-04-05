» 4 أشياء لا تمحى من ذاكرة الطفل

05 أبريل 2018 - 09:42 ص

كشفت مجلة اتابا انفانتيل الإسبانية، عن تقرير طبى يبين مدى تأثير التربية السوية فى نفوس الاطفال إلى جانب العوامل التى تساعد فى تربية نشئ قائم السلوك التربوى الصحيح فضلا عن ذكرها اهم الحوادث التى عندما يتعرض لها الاطفال فى صغرهم لا تمحى من ذاكرتهم ابدا .

وأكدت المجلة فى تقريرها المترجم، أن العديد من الآباء يحملون مفهوما خاطئا حول تنشئة الأطفال وعلى وجه الخصوص، يرى بعض الأولياء أن الأطفال مطالبون فقط بطاعتهم، وأن تربية الأطفال لا تستند سوى على الأمر والسيطرة، إلا أن ذلك خطأ كبير.

وذكرت أن المعاملة السيئة تعد من بين الأشياء التي لا تمحى من مخيلة الأطفال مدى الحياة، سواء كانت جسدية، أو لفظية، أو عاطفية. وفي جميع الأحوال، تعد النزاعات في صلب العائلة، أو مرور أفرادها بلحظات من التوتر، أمرا طبيعيا. لكن، ليس من الطبيعي أن يعتقد الآباء أن العنف هو الطريقة الوحيدة لكسب طاعة أطفالهم.

وأضافت أن المعاملة السيئة لا تزيد إلا من بث الخوف في نفس الطفل. وعلى الرغم من اعتقاد الآباء في هذه اللحظة بأنهم يتصرفون بشكل سليم، إلا أنهم لا يخلقون سوى الضغينة والألم في نفوس أطفالهم. وتجدر الإشارة إلى أن تحسن السلوك الذي يظهر بعد ممارسة العنف على الأطفال، من شأنه أن يولد مشاكل عاطفية كبيرة في المستقبل.

وتابعت المجلة أن الحرمان العاطفي يعد من بين الجوانب الأخرى التي تبقى راسخة في ذاكرة الطفل وبمجرد أن يشعر الصغير بعدم الاهتمام، سيتولد لديه شعور مباشر بالإهمال .