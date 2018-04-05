» ليفربول يكشف تفاصيل جديدة حول إصابة صلاح

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، أن النجم المصري محمد صلاح سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة ليفربول ومانشستر سيتى مساء أمس الأربعاء بملعب "آنفيلد"، في ذهاب الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال نادي ليفربول الإنجليزي، عبر موقعه الرسمي، "يتوجب على ليفربول إجراء المزيد من الفحوصات للوقوف على إصابة محمد صلاح في الأيام القادمة"، وصفا إصابة صلاح  بعد 7 دقائق من بداية  الشوط الثاني،  بالنقطة السوداء. 

وكان  النجم المصريسجل وصنع أخر فى فوز ليفربول على مانشستر سيتي، قبل أن يتعرض لإصابة في العضلة في الضامة، لم يستطع على أثرها إكمال اللقاء.

وتحوم الشكوك حول مشاركة محمد صلاح فى مباراة الديربي التى تجمع بين ناديا ايفرتون وليفربول السبت المقبل بملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بسبب تلك الإصابة.


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