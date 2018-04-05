نتنياهو يتحدي بشار..ويتجول مع زوجته بالجولان

05 أبريل 2018 - 09:50 ص

قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو بنشر صور له برفقة زوجته بالجولان.

وأضاف علي حسابه الشخصي علي تويتر تنزهت اليوم في الجولان برفقة زوجتي ، من المنظر الرائع في شمال الجولان أحيي الشعب الإسرائيلي وأهنئه بعيد سعيد.

كما قام بتهنئة خاصة لمؤسسات دولة الاحتلال قائلا: أهنأ على وجه الخصوص جنود جيش الدفاع والبحرية وأفراد الشاباك الذين أحبطوا محاولة لمهاجمة قواتنا، عمل رائع وأفتخر بكم.

وقد أثارت صور نتنياهو جدلا واسعا علي تويتر ، حيث غرد حساب بوضيف عبدو : سنستعيد الجولان وجميع فلسطين مهما طال الزمان بالاحتلال ، نتنياهو وإن كنت حيا سترى ذلك بعينك ، و سيعود الصهاينة من حيث أتوا ، مسألة وقت فقط بيبي ، وقريبا سترى كتائب المجاهدين تقتحم الحدود وسترى جنودك يلقون أسلحتهم وقومك يرحلون من بلادنا ، قريبا .

يذكر أن هضبة الجولان السورية تقع نحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 ، ولم ييستطع نظام الأسد في عهد الأب أو الابن استعادتها من إسرائيل.