نتنياهو يتحدي بشار..ويتجول مع زوجته بالجولان

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الجولان

نتنياهو

جيش الاحتلال

رفقة زوجته

يهنأ الشاباك

قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو بنشر صور له برفقة زوجته بالجولان.

وأضاف علي حسابه الشخصي علي تويتر  تنزهت اليوم في الجولان برفقة زوجتي ،  من المنظر الرائع في شمال الجولان أحيي الشعب الإسرائيلي وأهنئه بعيد سعيد.

كما قام بتهنئة خاصة لمؤسسات دولة الاحتلال قائلا:  أهنأ على وجه الخصوص جنود جيش الدفاع والبحرية وأفراد الشاباك الذين أحبطوا محاولة لمهاجمة قواتنا،  عمل رائع وأفتخر بكم.

وقد أثارت صور نتنياهو جدلا واسعا علي تويتر ، حيث غرد حساب بوضيف عبدو : سنستعيد الجولان وجميع فلسطين مهما طال الزمان بالاحتلال ، نتنياهو وإن كنت حيا سترى ذلك بعينك ، و سيعود الصهاينة من حيث أتوا ، مسألة وقت فقط بيبي ، وقريبا سترى كتائب المجاهدين تقتحم الحدود وسترى جنودك يلقون أسلحتهم وقومك يرحلون من بلادنا ، قريبا .

يذكر أن هضبة الجولان السورية تقع نحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 ، ولم ييستطع نظام الأسد في عهد الأب أو الابن استعادتها من إسرائيل.




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