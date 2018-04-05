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"عبد العظيم": "أيام مبارك مكنش فى الصحافة دى"

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قال الناشط السياسي حازم عبد العظيم، إن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك لم يكن غبيًا أو يملك الجبروت بل كأن أكثر ذكاءً من غيره.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بـ"تويتر" ردًا على صورة نشرها لمقالة الصحفى دندراوي الحواري والتي يسب فيها جرائد "الجارديان والإيكونوميست والواشنطن بوست"، بسبب موقفها من الأوضاع فى مصر، قائلًا،: "أيام مبارك مكنش فيه الصحافة دي يا حاتم ولا الإشكال دي".

وتابع: "كانت المصري اليوم في عز قوتها وتألقها وكان فيه الدستور، ثم الشروق وكان فيه حرية صحافة في الخمس سنوات الأخيرة".

وأكد أن منافقي مبارك  كانوا على مستوى أفضل كثيرا مثل عبد المنعم السعيد وغيره.

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "حازم" حيث قال محمد عدلي: "أكيد يا دكتور، ولكن ليس هذا بيت القصيد، بيت القصيد أن مبارك إستلم الحكم وبها بقية باقية مما ترك آل العلم والقلم".

وأضاف أخر: "مبارك كان يترك الصحفيين الكبار يكتبوا ما نحن، فما نالنا إلا ثعابين ومخلفات الصحافة".


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