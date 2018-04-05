طالبة تروى تفاصيل كارثية عن "الحوت الأزرق"

05 أبريل 2018 - 09:53 ص

روت شيماء محمود، طالبة بكلية الآداب، تفاصيل تجربتها حول لعبة "الحوت الأزرق"، قائلة: "تركت اللعبة منذ البداية طلب منها حفر رسم حوت على ذراعها بآلة حادة، كأحد الشروط الأساسية لدخول اللعبة".

وتابعت "محمود" خلال لقائها ببرنامج العاشرة مساء، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن هذه اللعبة تشترط على من يلعبها السرية، ويتم تهديده إذا قرر فضح الأمر.

وأشارت الطالبة بكلية الآداب إلى أن شقيقة إحدى صديقاتها انتحرت بالفعل في نهاية هذه اللعبة، التي قالت إنها موجهة للمراهقين.