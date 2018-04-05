  • الخميس 05 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:34 ص
بحث متقدم
مارتن لوثر كنج

"كنج" يشبه الصحابي "أسامة بن زيد"

مني مينا

مني مينا: الامتياز الجديد "سُخرْة" للأطباء

نور بكري

تفاصيل طلب أيمن نور الشرطة لموظفيه بـ"الشرق"

موسي مصطفي موسي

حقيقة تصويت أسرة موسى لـ"السيسى"

طارق حامد واحمد فتحي

مفاجأة.. طارق حامد ينتقل للأهلي

الطالبة الجامعية

طالبة تروى تفاصيل كارثية عن "الحوت الأزرق"

نتنياهو مع زوجته بالجولان

نتنياهو يتحدي بشار..ويتجول مع زوجته بالجولان

صلاح

محمد صلاح مهدد بالغياب عن "كأس العالم"

خيرت الشاطر

رسالة صادمة من "الشاطر" للجماعة الإسلامية

الدولار

الدولار يرتفع.. تعرف على أسعار صرف اليوم

طالبة تروى تفاصيل كارثية عن "الحوت الأزرق"

آخر الأخبار

الطالبة الجامعية
الطالبة الجامعية

منار شديد

أخبار متعلقة
#

خبير أمن معلومات يكشف مفاجآت عن لعبة "الحوت الأزرق"

#

مفاجأة عن لعبة "الحوت الأزرق" المميتة

#

تفاصيل كارثية عن لعبة "الحوت الأزرق"

#

ما لا تعرفه عن لعبة الحوت الأزرق القاتلة

روت شيماء محمود، طالبة بكلية الآداب، تفاصيل تجربتها حول لعبة  "الحوت  الأزرق"،  قائلة: "تركت اللعبة  منذ البداية طلب منها  حفر رسم حوت على ذراعها بآلة حادة، كأحد الشروط الأساسية لدخول اللعبة".

 وتابعت "محمود" خلال  لقائها ببرنامج العاشرة مساء، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن هذه اللعبة تشترط على من يلعبها السرية، ويتم تهديده إذا قرر فضح الأمر.

وأشارت الطالبة  بكلية الآداب إلى أن شقيقة إحدى صديقاتها انتحرت بالفعل في نهاية هذه اللعبة، التي قالت إنها موجهة للمراهقين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في وداع صحيفة الحياة اللندنية .. تاريخ وذكريات

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

السنوات الأربع القادمة

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تطاول ملكة إسبانيا على حماتها والملك يفصل بينهما
» كثافات مرورية بمحاور الجيزة
» ليفربول يكشف تفاصيل جديدة حول إصابة صلاح
» إليك 5 طرق لعلاج الحروق الناجمة عن الماء الساخن
» 4 أشياء لا تمحى من ذاكرة الطفل
» مذيع مصري يكشف تفاصيل علاقته بالسلطانة "هويام"
» صلاح عبدالله: أنا كمان معرفش مين "أحمد خالد توفيق"
» مصرع وإصابة 22 شخصا في حادث تصادم بطريق سوهاج
» برشلونة يضع قدمًا في نصف نهائي أبطال أوروبا
» بالفيديو..ليفربول يكتسح مانشستر سيتي بثلاثية
» صراع إنجليزي على ضم «تريزيجيه»

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:19

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان