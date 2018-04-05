  • الخميس 05 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:34 ص
بحث متقدم
مارتن لوثر كنج

"كنج" يشبه الصحابي "أسامة بن زيد"

مني مينا

مني مينا: الامتياز الجديد "سُخرْة" للأطباء

نور بكري

تفاصيل طلب أيمن نور الشرطة لموظفيه بـ"الشرق"

موسي مصطفي موسي

حقيقة تصويت أسرة موسى لـ"السيسى"

طارق حامد واحمد فتحي

مفاجأة.. طارق حامد ينتقل للأهلي

الطالبة الجامعية

طالبة تروى تفاصيل كارثية عن "الحوت الأزرق"

نتنياهو مع زوجته بالجولان

نتنياهو يتحدي بشار..ويتجول مع زوجته بالجولان

صلاح

محمد صلاح مهدد بالغياب عن "كأس العالم"

خيرت الشاطر

رسالة صادمة من "الشاطر" للجماعة الإسلامية

الدولار

الدولار يرتفع.. تعرف على أسعار صرف اليوم

الدولار يرتفع.. تعرف على أسعار صرف اليوم

مال وأعمال

الدولار
الدولار

المصريون

أخبار متعلقة
#

سعر الدولار في تعاملات اليوم

#

أسعار الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم

#

تراجع مفاجئ للدولار أمام الجنيه.. ووصل لهذا الرقم

#

سعر صرف الدولار اليوم في البنوك

دريم

الإبراشي

التليفزيون المصرى

فاروق الباز

شهدت أسعار صرف الدولار اليوم، تباين ملحوظ في البنوك، صباح اليوم الخميس، حيث ارتفع  أمام الجنيه في بنكي القاهرة والعربي الأفريقي، وارتفع سعر الدولار في بنك القاهرة إلى 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع مقابل 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع مقابل 17.59 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، ومصر عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك الإسكندرية عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وكما استقر سعر الدولار أيضا بنوك كريدي أجريكول والبركة وقناة السويس والتجاري الدولي عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 للبيع.

واستقر السعر فى السوق الموازى عند 17.70 جنيه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في وداع صحيفة الحياة اللندنية .. تاريخ وذكريات

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

السنوات الأربع القادمة

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تطاول ملكة إسبانيا على حماتها والملك يفصل بينهما
» كثافات مرورية بمحاور الجيزة
» ليفربول يكشف تفاصيل جديدة حول إصابة صلاح
» إليك 5 طرق لعلاج الحروق الناجمة عن الماء الساخن
» 4 أشياء لا تمحى من ذاكرة الطفل
» مذيع مصري يكشف تفاصيل علاقته بالسلطانة "هويام"
» صلاح عبدالله: أنا كمان معرفش مين "أحمد خالد توفيق"
» مصرع وإصابة 22 شخصا في حادث تصادم بطريق سوهاج
» برشلونة يضع قدمًا في نصف نهائي أبطال أوروبا
» بالفيديو..ليفربول يكتسح مانشستر سيتي بثلاثية
» صراع إنجليزي على ضم «تريزيجيه»

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:19

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان