الدولار يرتفع.. تعرف على أسعار صرف اليوم

05 أبريل 2018 - 09:53 ص

شهدت أسعار صرف الدولار اليوم، تباين ملحوظ في البنوك، صباح اليوم الخميس، حيث ارتفع أمام الجنيه في بنكي القاهرة والعربي الأفريقي، وارتفع سعر الدولار في بنك القاهرة إلى 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع مقابل 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.





وصعد سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع مقابل 17.59 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.





بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، ومصر عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.





وظل سعر الدولار ثابتا في بنك الإسكندرية عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.





وكما استقر سعر الدولار أيضا بنوك كريدي أجريكول والبركة وقناة السويس والتجاري الدولي عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.





وظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 للبيع.



