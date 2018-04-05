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الباز: لهذا السبب المواطن لا يشاهد التليفزيون المصري

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لدكتور فاروق الباز
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أكد الدكتور فاروق الباز، العالم المصري أن المواطنين لا يشاهدون التليفزيون المصري لأنهم يعلمون أن ما يشاهدوه في قنواته "متصلح ومقروء ومحدد.

وأضاف "الباز"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"،الدولة المصرية كانت سهلة للإعداء ولكن الإدارية الحكيمة هي التي خلصتها وعادت بها لبر الأمان.

 
 وأشاد العالم المصري  بشخصية  الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا: "الرئيس السييس وطني ومخلص جدًا، ويسمع الكلام، وهذا شيء جدًا، لافتًا إلى أن الرئيس نجح في التواصل مع الشعب باللغة العامية، وليس باللغات الرسمية.

شاهد الفيديو...

 

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