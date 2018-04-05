امين:"هناك من يريدونها فوضى"

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محمد أمين

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الدولة المصرية

الارض الزراعية

قال محمد أمين،  الكاتب الصحفى، إن عددا من فئات المجتمع تخشى انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الفترة الثانية نظرًا لأنه شخصية قوية  ورجل دولة ويفهم كل ما يفعل لذلك صُدر البعض أنه مع انتخاب الرئيس  ستكون هناك قبضة حديدية  والأوضاع ستصبح أكثر تضيقا.

وأضاف أمين خلال مقاله الذى نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "أكبر من الدولة" أن من هؤلاء الذين يخافون من انتخاب الرئيس ثانية الذين دعوا الى مقاطعة الانتخابات وروجوا إليها  وفريق منهم ابطل صوته  وكذلك  هناك فريق يرغب فى الفوضى.

وتابع الكاتب الصحفى قائلا: "هناك أنشطة كثيرة هاجمتها الدولة مؤخرًا لأن الدولة استعادت عافيتها جزء من طاقتها ذهب حالياً لتوفير الأمن  وجزء أكبر من طاقتها ذهب لتثبيت الدولة وإقرار دولة القانون.. نعم هناك من لا يحب دولة القانون.. وهناك من يريدها فوضى.. ففى غيبة القانون هلكت الأراضى الزراعية وارتفعت البنايات العشوائية، وتم البناء على طرح النهر، وتم الاعتداء على أملاك الدولة".

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