مفاجأة.. طارق حامد ينتقل للأهلي

05 أبريل 2018 - 10:00 ص

كشف الإعلامى الرياضى إسلام الشاطر، عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن الساعات المقبلة ستشهد مفاجأة كبيرة بانتقال طارق حامد، لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطنى إلى النادى الأهلى.

وكتب الشاطر، عبر حسابه على تويتر: "الصفقة الخاصة بالنادى الأهلى هى طارق حامد، الساعات المقبلة قد تشهد مفاجأة بانتقال طارق حامد للنادى الأهلى بعد سداد الشرط الجزائى" .

وكان طارق حامد لاعب وسط الزمالك، قد جدد عقده بشكل رسمى مع النادى الأبيض، بعد الاتفاق حول كل تفاصيل التعاقد عقب المفاوضات التى شهدتها الفترة الماضية.



