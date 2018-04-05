» تطاول ملكة إسبانيا على حماتها والملك يفصل بينهما

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متابعات- عمرو محمد

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العائلة المالكة

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإخبارية، للعائلة الملكة الإسبانية، أثناء احتفال العائلة بعيد الفصح.

وقد أوضح الفيديو، مدي توتر العلاقة الأسرية داخل العائلة إذ وجد صراع بين الحماة وزوجة الابن، كانت بطلتا المشهد الملكة السابقة، صوفيا، 79 عاما، والملكة ليتيثيا، 45 عاما، زوجة ملك إسبانيا، فيليبي السادس .

والتُقط المقطع يوم الأحد الماضي أثناء احتفالات العائلة المالكة الإسبانية  بعيد الفصح، وبدت الجدة الملكة السابقة، صوفيا، غاية في الفخر والاعتزاز بحفيدتيها، ابنتي الملكة ليتثيا ليونور، 12 عاما، وصوفيا، 10 أعوام، وتهيأت لالتقاط صورة تذكارية معهما في كنيسة بالما بمدينة مايوركا .

ولكن فجأة ظهرت الملكة ليتثيا في مواجهتها، وحاولت أن تضع هي الأخرى يدها على كتف ابنتها الكبرى، ليونور، وأعاقت التصوير .

وثار توتر بين الاثنتين وسط مشادة، دفعت الملك فيليبي السادس للتدخل سريعا للفصل بين والدته وزوجته. أما الملك السابق، خوان كارلوس، 80 عاما، زوج صوفيا ووالد فيليبي السادس، فقد بدا متفاجئا من العصبية البادية، ولم يحرك ساكنا .

شاهد الفيديو من هنا

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