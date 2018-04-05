دعم مصر: هذا الشيء يمنعنا من تشكيل حكومة

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صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، والمتحدث باسم ائتلاف دعم مصر

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قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، والمتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، إن الائتلاف قادر على تشكيل الحكومة ولديه الكوادر التي تفعل ذلك، ولكن هذا ليس من اختصاصه.

وأضاف "حسب الله"، في مداخلة لقناة " دي إم سي" الفضائية، أنهم لديهم تحفظ على أربعة أو خمس حقائب وزارية لا تسير في الركب السريع لرئيس الجمهورية، ونبدي هذه التحفظات للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، مؤكدًا أنه لا يوجد خلاف مع الحكومة".

وتابع المتحدث باسم مجلس النواب، أن الائتلاف إذا تم تكليفه بتشكيل الحكومة سيكون المعيار الأساسي هو الكفاءة، وسيتم وضع خطة في إطار السياسة العامة للدولة، مؤكدا أنهم يؤيدون وجود حكومة "تكنوقراط".

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