حقيقة تصويت أسرة موسى لـ"السيسى"

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عبد الفتاح السيسي

انتخابات رئاسية

موسى مصطفى موسى

نفى المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق، ما تردد حول شائعة  تصويت أسرته لصالح الرئيس عبد الفتاح  السيسي في الانتخابات  الرئاسية، قائلا: "أسرتي انتخبتني بلاشك وتفاعلت تفاعلا كبيرا معي، وكل ما تردد في هذا الشأن ليس له أساس من الصحة.

ووجه "موسى"، خلال حواره ببرنامج "هنا القاهرة"، المذاع عبر فضائية  "القاهرة والناس"، والذي تقدمة  الإعلامية بسمة وهبة، الشكر لكل من صوت له في الانتخابات الرئاسية، قائلًا: "بوعدكم إني هعمل كل الجهد اللي توقعتوه مني، وسأتعاون مع السيسي للوصول لمرحلة متقدمة في البلد، ونتقابل في انتخابات 2020".

وأشاد موسى موسى مصطفى موسى منافس الرئيس السيسي  في انتخابات 2018 ، بكلمة السيسي عنه، قائلًا: "كلمة السيسي عني تؤكد أن مصر بخير، وأن السيسي أب لكل المصريين".


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