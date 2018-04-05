6 تساؤلات مشروعة حول قانونية شركات التأشيرات فى مصر

05 أبريل 2018 - 10:24 ص

قال المستشار شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إنه على الرغم من وجود شركتى "تساهيل وإنجاز" المتخصصتان فى منح التأشيرات لمن يرغب فى السفر إلى الخارج إلا أنهم غير معروف شكلهم القانونى حتى الآن رغم الاثنتين تعملان على أرض مصرية مشيرًا إلى أن المشكلة أنه أمام التكدس الرهيب على أبواب تساهيل فإن الطوابير تلقى معاملة جائرة للمصريين من طالبى التأشيرات، وشركة إنجاز لا تعرف لها مقرًا.

وأضاف السيد خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان "من يحمى راغبى التأشيرات فى مصر" بإنه يوجد تساؤلات لابد أن تجيب عليها الحكومة تجاه هذه الشركات فإذا كانت هذه الشركات تعمل فى مصر وعلى أرض مصرية، وتباشر نشاطها فيها تحت أعين السلطات المسئولة والأجهزة العديدة، فهل حصلت هذه الكيانات على تراخيص بمباشرة نشاطها؟! وإذا كان، فمن رخص لها بذلك وما هو نشاطها تحديداً؟! .

وتابع الفقيه الدستورى قائلا: "ما صلة هذه الشركات التى تعمل على أرض مصرية وتباشر نشاطاً مباشراً مع الجمهور من طلاب التأشيرات، ما صلة هذه الشركات «تساهيل».. «وإنجاز» بالقنصليات الأجنبية فى مصر ومسؤولية هذه الشركات أمامها؟! , وإذا كانت الدولة وفقاً للدستور تلتزم برعاية مصالح المصريين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم، فإن مسؤوليتها عن حماية حقوق المواطنين فى الداخل بجميع سلطاتها، فهل فى كل مرة يتعرض المواطنون للعدوان.. من أشخاص اعتبارية بسبب مباشرة نشاط فى مصر دون رقابة يلجأون إلى القضاء؟!, كما انه من يحمى راغبى وطلاب التأشيرات فى مصر من عمليات الإيهام بالتسهيل أو الإنجاز وتحصيل الرسوم والمبالغ بغير نص وتباشر هذه الشركات نشاطاً بغير ترخيص؟! وهل تأتى الحماية بعد الأوان أم ماذا؟!".