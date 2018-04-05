تفاصيل طلب أيمن نور الشرطة لموظفيه بـ"الشرق"

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روى الكاتب الصحفى مصطفى بكرى تفاصيل ما حدث أمس في قناة الشرق من استدعاء أيمن نور، الشرطة لموظفيه.

وقال بكرى عبر تغريدة على تويتر: "أيمن نور طلب الشرطة التركية للموظفين في قناة الشرق الإخوانية، والشرطة اعتدت على الموظفين".

وأضاف: "الشرطة فكت اعتصامهم وطاردتهم في الشوارع واحتجزت آخرين، الفضيحة ملأت الكون ضجيجًا، الموظفون بثوا فيديو اتهموا فيه أيمن نور بسرقة التمويل الضخم الذي يتلقاه من دول عديدة".

وتابع "بكري": "لقد تم قطع الكهرباء عن المعتصمين وبدأت عملية المطاردة بتعليمات خاصة من نور، هؤلاء هم الذين صدعوا رؤوسنا بالحديث عن الحرية وحقوق الإنسان".

وأردف: "فضيحة تكشف ان الحديث عما يسمونه الشرعية ويقدمون أنفسهم كضحايا هي لعبه الهدف منها الارتزاق، ولذلك هربوا إلى تركيا وقطر ليتمتعوا بالملايين التي يحصلون عليها".

واختتم كلامه: "اتهامات بالخيانة والعمالة يتبادلونها ليكتشف الجميع ان لعبة الإخوان ما هى إلا مشروع استثماري، أنها صفحات سوداء تسجل في التاريخ الأسود لهم".


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