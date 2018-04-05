تحريات مكثفة في واقعة خطف عامل وتصويره عارية

05 أبريل 2018 - 10:38 ص

تباشر نيابة الهرم تحقيقاتها المكثفة لكشف لغز 3 عمال، فى خطف "خيال" وتصويره عاريًا، انتقامًا منه، لاعتقادهم بأنه وراء الإبلاغ عن أحدهم فى قضية مخدرات.

وردت معلومات لقسم شرطة الهرم، تفيد بخطف عامل وتصويره عاريا على يد 3 عمال، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن الرائد محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، من القبض على المتهمين.

وبمواجهتهم اعترفوا بخطف المجنى عليه، وتصويره عاريا، لشكهم فى أنه أبلغ عن أحدهم فى قضية مخدرات.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.