  • الخميس 05 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:32 ص
بحث متقدم
مارتن لوثر كنج

"كنج" يشبه الصحابي "أسامة بن زيد"

مني مينا

مني مينا: الامتياز الجديد "سُخرْة" للأطباء

نور بكري

تفاصيل طلب أيمن نور الشرطة لموظفيه بـ"الشرق"

موسي مصطفي موسي

حقيقة تصويت أسرة موسى لـ"السيسى"

طارق حامد واحمد فتحي

مفاجأة.. طارق حامد ينتقل للأهلي

الطالبة الجامعية

طالبة تروى تفاصيل كارثية عن "الحوت الأزرق"

نتنياهو مع زوجته بالجولان

نتنياهو يتحدي بشار..ويتجول مع زوجته بالجولان

صلاح

محمد صلاح مهدد بالغياب عن "كأس العالم"

خيرت الشاطر

رسالة صادمة من "الشاطر" للجماعة الإسلامية

الدولار

الدولار يرتفع.. تعرف على أسعار صرف اليوم

"ديلي ميل":

مشجعو ليفربول: هذا هو السبب وراء إصابة "صلاح"

الرياضة

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

موقف محمد صلاح من اختبار "المنشطات"

#

رفعت: هذا هو السبب الحقيقي وراء تصويت شفيق

#

"صلاح" ورقة "الريدز" للتغلب على "السيتي"

#

"الصغير" يروى واقعة مؤثرة عن محمد صلاح

يعتقد مشجعو ليفربول الإنجليزي أن السبب وراء إصابة نجم الفريق والمنتخب المصري، محمد صلاح، هو طريقة احتفاله بهدفه الأول، ضد مانشستر سيتي، في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، محملين لاعبي الريدز المسئولية تجاه ذلك، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إصابة الفرعون المصري، محمد صلاح، في مباراة فريقه، أمس الأربعاء، سببت القلق لمشجعي الريدز، حيث أبدى البعض ذعرهم من احتمال كون الإصابة "خطيرة".

وأوضحت الصحيفة، أن "صلاح" تعرض لإصابة في الفخذ، خرج على أثره، في الدقيقة الـ6 من الشوط الثاني، إذ طمأن مدرب ليفربول، الألماني يورجن كلوب، جماهير الريدز عن إصابة "صلاح".

وأعرب "كلوب" عن عدم قلقه تجاه إصابة "صلاح"، قائًلا: "إن إصابته لم تكن خطيرة، وهو بحالة جيدة الآن، ولكننا ننتظر نتيجة الفحص الطبي، ففي النهاية "صلاح" ليس طبيبًا".

وذكرت الصحيفة أن في الشوط الثاني بدا أن صلاح يعاني من آلام بالفخذ قبل أن يطلب طبيب ليفربول من المدرب إخراج اللاعب الذي انتقل مباشرة لغرف ملابس الفريق قبل أن يعود بعد ذلك للجلوس على دكة البدلاء، واصفة الأمر بالضربة القوية لـ"ليفربول".

وأحرز مهاجم ليفربول، محمد صلاح، هدفه الأول ضد مانشستر سيني، في الدقيقة 12، وواصل فريق الريدز تقدمه، ليفوز على "سيتي" بثلاثية نظيفة.

ويعتقد مشجعون الريدز أنه احتفال "صلاح" بهدفه الأول هو سبب إصابته، وقال أحد مشجعي ليفربول: "أشعر بشعور مروع بأن صلاح جرح نفسه أثناء احتفاله بهدفه الأول من خلال ثني ركبته".

بينما كتب مشجع آخر في تغريدة على "توتير": "أعلم أنه ساعد في إحراز الهدف الثالث، ولكني أعتقد أن صلاح أصيب خلال هذا الاحتفال"، متابعًا: "شاهدنا جسده متوترًا عقب الهدف الثالث ثم اثني جسده العلوي من تسديدة "فرمينو"، نأمل أن يكون مجرد شد ولا يكون شىء خطير".

وفي الوقت نفسه، أعرب بعض المعجبين أنهم مستعدون لقطع مسافات في إنجلترا للحفاظ على لياقة "صلاح" فقط، وقال مشجع ليفربول: " نريد أي تحديث عن إصابة صلاح، أنا على استعداد حتى لتمشيط شعره، وغسل ملابسه وأوانيه وأداء أعماله اليومية المنزلية، ولكن من فضلك أخبرني أنه ليس لديه شيء خطير".

بينما قال معجب آخر: "توقف عالمي عندما سمعت أن صلاح قد أصيب بجروح" .

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين ليفربول ومانشستر سيتي ستقام الثلاثاء المقبل بملعب "الاتحاد" معقل مانشستر سيتى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في وداع صحيفة الحياة اللندنية .. تاريخ وذكريات

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

السنوات الأربع القادمة

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تطاول ملكة إسبانيا على حماتها والملك يفصل بينهما
» كثافات مرورية بمحاور الجيزة
» ليفربول يكشف تفاصيل جديدة حول إصابة صلاح
» إليك 5 طرق لعلاج الحروق الناجمة عن الماء الساخن
» 4 أشياء لا تمحى من ذاكرة الطفل
» مذيع مصري يكشف تفاصيل علاقته بالسلطانة "هويام"
» صلاح عبدالله: أنا كمان معرفش مين "أحمد خالد توفيق"
» مصرع وإصابة 22 شخصا في حادث تصادم بطريق سوهاج
» برشلونة يضع قدمًا في نصف نهائي أبطال أوروبا
» بالفيديو..ليفربول يكتسح مانشستر سيتي بثلاثية
» صراع إنجليزي على ضم «تريزيجيه»

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

نعم - 10 %
لا - 71 %
لا أهتم - 18 %
اجمالى المصوتين:1258

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:19

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان