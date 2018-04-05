  • الخميس 05 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:34 ص
بحث متقدم
مارتن لوثر كنج

"كنج" يشبه الصحابي "أسامة بن زيد"

مني مينا

مني مينا: الامتياز الجديد "سُخرْة" للأطباء

نور بكري

تفاصيل طلب أيمن نور الشرطة لموظفيه بـ"الشرق"

موسي مصطفي موسي

حقيقة تصويت أسرة موسى لـ"السيسى"

طارق حامد واحمد فتحي

مفاجأة.. طارق حامد ينتقل للأهلي

الطالبة الجامعية

طالبة تروى تفاصيل كارثية عن "الحوت الأزرق"

نتنياهو مع زوجته بالجولان

نتنياهو يتحدي بشار..ويتجول مع زوجته بالجولان

صلاح

محمد صلاح مهدد بالغياب عن "كأس العالم"

خيرت الشاطر

رسالة صادمة من "الشاطر" للجماعة الإسلامية

الدولار

الدولار يرتفع.. تعرف على أسعار صرف اليوم

اليوم.. الحكم في طعن 16 أمريكا بقضية التمويل الأجنبي

قضايا وحوادث

محكمة النقض
محكمة النقض

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

انتشال 16 جثة من تحت الأنقاض بالموصل

#

النقض تؤيد براءة 46 متهمًا من عنف الزقازيق

#

16 قتيلاً حصيلة يوم دام بحوادث الطرق

#

ننشر النص الكامل لـ"النقض" في طعن المتهمين بالتمويل الأجنبي

محكمة النقض

التمويل الاجنبى

منظمة المعهد الجمهوري

قضايا التمويل

تصدر محكمة النقض، اليوم الخميس، حكمها في الطعن المقدم من 16 أمريكيا على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 1110 لسنة 2012 قصر النيل، والمعروفة بـ«التمويل الأجنبي» .

ضمت قائمة المتهمين الطاعنين على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس من عامين إلى عام مع الشغل، كلا من أحمد شوقي هيكل، أحمد عبد العزيز عبد العال، أحمد زكريا آدم، روبرت فريدريك بيكر، محمد أشرف كامل، روضة سعيد على، حفصة ماهر حلاوة، أحمد محمد مرسي، الشريف أحمد صبحي، محمد أحمد عبدالعزيز، باسم فتحي على، مجدي محرم حسن، يحيى زكريا غانم، إسلام محمد شفيق، كريستين مارجريت باري.

كانت النيابة قد وجهت إلى الصادر ضدهم أحكام تهم بأنهم في الفترة من مارس 2011 حتى ديسمبر 2011، أنشأوا فروعًا لمنظمات دولية دون الحصول على ترخيص من الحكومة المصرية، بالقاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط والأقصر.

واتهموا بالقيام بإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها إلى المركز الرئيسي لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل العديد من المنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي، بما أخل بالسيادة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في وداع صحيفة الحياة اللندنية .. تاريخ وذكريات

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

السنوات الأربع القادمة

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تطاول ملكة إسبانيا على حماتها والملك يفصل بينهما
» كثافات مرورية بمحاور الجيزة
» ليفربول يكشف تفاصيل جديدة حول إصابة صلاح
» إليك 5 طرق لعلاج الحروق الناجمة عن الماء الساخن
» 4 أشياء لا تمحى من ذاكرة الطفل
» مذيع مصري يكشف تفاصيل علاقته بالسلطانة "هويام"
» صلاح عبدالله: أنا كمان معرفش مين "أحمد خالد توفيق"
» مصرع وإصابة 22 شخصا في حادث تصادم بطريق سوهاج
» برشلونة يضع قدمًا في نصف نهائي أبطال أوروبا
» بالفيديو..ليفربول يكتسح مانشستر سيتي بثلاثية
» صراع إنجليزي على ضم «تريزيجيه»

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:19

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان