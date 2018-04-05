"الفقي": مصر الدولة الوحيدة التي لم تلطخ بدماء الفلسطينيين

05 أبريل 2018 - 10:56 ص

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن مصر الدولة الوحيدة التي لم تلطخ يديها بدماء الفلسطينيين، حيث إن مصر تؤمن بالقضية الفلسطينية وهى الأب الحقيقي لها.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أنه لم تلطخ يد جندي أو مواطن مصري بدماء فلسطينية، حيث إن فلسطين امتداد لبلادنا.

وتابع: "القضية الفلسطينية هم داخلي للمصريين وهى عظمة الإنسان المصرى بسبب الجوار الجغرافي".