هذه حقيقة رحيل"كوبر" عن تدريب الفراعنة

05 أبريل 2018 - 11:09 ص

قال أسامة نبيه، المدرب العام لمنتخب مصر، إن كل ما يقال عن رحيل المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر عن تدريب المنتخب غير صحيح تماما.

وأضاف "نبيه" في مداخله هاتفيه ببرنامج "المدرج" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على قناة dmc sports، الجهاز الفني متفق على كل شىء، وأمورنا مستقر، واتحاد الكرة يوفر لنا كل سبل النجاح ولدينا طموحات نسعى لتحقيقها في الفترة المقبلة".

وتابع: "لا توجد أي مشكلة، كما أن علاقتنا بمسئولي الاتحاد تسير بالنطاق الصحيح".