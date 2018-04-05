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"فرجانى": الصحافة تتعرض لهجمة غير مسببة

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انتقد نادر فرجانى، خبير الاقتصاد الدولى، القرارين الصادرين بشأن دفع جريدة  المصرى اليوم لغرامة مالية إلى جانب غلق الموقع الإخبارى مصر العربية  وتغريمه غرامة  أيضًا، مشيرًا إلى أنه بهذه الفترة تتعرض الصحافة لهجمة غريبة  غير معلوم أسبابها.

وقال فرجانى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "لن نحظى الى الصحافة الحرة؟  أو حتى جزيئا؟ إلى متى  يستمر الوضع؟  بعد ان أضطرت صحيفتين لدفع غرامات باهظة  ,فلماذا يصر المجلس الأعلى للإعلام على هذه الممارسات؟".

وأضاف الخبير الاقتصادى الدولى  قائلا: "المجلس فرض في الأيام القليلة السابقة غرامات باهظة على المصري اليوم ومصر العربية لتجاسر الأولى على نشر تقرير ما  وعلى نشر الثانية ترجمة لصحيفة أمريكية ذائعة الصيت في الحالة الثانية سارعت أجهزة الأمن إلى إغلاق المقر واعتقال رئيس تحرير الصحيفة بحجة عدم الحصول على ترخيص من الحي".

وتابع قائلا: "لا يعنيني كثيرًا االمجلس الأعلى  للإعلام ولكن ما يحدث مع الصحافة وحرية الرأى والقلم  أمر  يستوجب الاهتمام ".


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