"كنج" يشبه الصحابي "أسامة بن زيد"

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مارتن لوثر كنج
مارتن لوثر كنج

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أسامة حافظ

أسامة بن زيد

مارتن لوثر كنج

اسمر البشرة

حضارة الإسلام

عقد المهندس أسامة حافظ رئيس شورى الجماعة الإسلامية مقارنة بين الصحابي "أسامة بن زيد"  و"مارتن لوثر كنج" الزعيم الأمريكي ذو الأصول الأفريقية، حيث أن كليهما "أسامة وكنج" ولدا دون إرادته أسمر البشرة ولكن الأول ولد في أحضان حضارة الإسلام، فكان أميرا علي الجيش وهو دون العشرين من عمره، أما الثاني فقد ولد في حضارة الغرب، حيث كان لا يجرؤ أن يدخل مدرسة للبيض كتب على بابها ممنوع دخول السود والكلاب.

وأضاف علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لعل أكثرنا يعرف من هو "مارتن لوثر كنج" الذي تحتفل أمريكا والعالم الغربي بذكري وفاته أقصد ذكري اغتياله كل عام والذي باهوا به الأمم حتى منحوه جائزة نوبل سنة1964".

وتابع قائلا: "ولد لوثر سنة 1929 م , يحصل الأمريكيون في 15 يناير من كل عام على إجازة احتفالات بذكري وفاته وهي أحد أعياد أربعة تحتفل بهم الفيدرالية "حيث حصل على تعليمه الأولي ثم التحق بمعهد اللاهوت في أتلانتا تخرج فيه سنة 1944 وعين قسا بعد ذلك بعام واستمر في دراسته حتى حصل على الدكتوراه بعدها بسنوات خمس.

وأكد أنه بالرغم مما حققه كنج ضد التمييز العنصري في الولايات المتحدة ، فإنهم لم يحتملوا حلمه وأحلام من خلفه في الحرية التي وهبها الله لهم فسلبها منهم إخوانهم من البشر ، فقتلوه في مثل هذه الأيام من سنة 1968 ليبوء الغرب وحضارته بإثمه ويثقل كاهله بدماه.

وتساءل حافظ هل هناك ثمة من يحدثنا نحن عن حقوق الأقليات وعن التمييز العنصري في بلادنا وبين أبناء حضارتنا أم أنهم ينبغي أن يخفضوا رؤوسهم خجلا كلما تذكروا مارتن لوثركنج ونهايته المفجعة.


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