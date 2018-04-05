"نافعة": ما فعلة الإعلام بسبب "توفيق" يعد انحطاطا

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قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، "إن مظاهرة الحب والحزن التي صاحبت وداع جثمان المبدع أحمد خالد توفيق تؤكد وفاء وأصالة شعب مصر".

وأضاف في تدوينة له علي حسابة الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، "تعليقات بعض الإعلاميين على المظاهرة تثبت مدى ما وصل إليه الإعلام الرسمي من انحطاط"

وتابع، "مصر في حاجة ماسة إلى من يزيح طبقة التراب من فوق معدنها النفيس احذروا اليأس وتمسكوا بالأمل فهو طوق النجاة".

وكان قد توفي منذ يومين الكاتب والروائي أحمد خالد توفيق أثر حدوث أزمة قلبية مفاجئه أودت بحياته، وشهد مشهد جنازتة حضورًا كثيفًا من قبل الشباب.


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