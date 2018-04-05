سر إقبال المراهقين على "الحوت الأزرق"

05 أبريل 2018 - 11:29 ص

كشفت الدكتورة أسماء عبد العظيم، استشاري الصحة النفسية، أسباب إقبال الشباب على لعبة "الحوت الزرق "التي انتشرت مؤخرًا وتؤدي للانتحار قائلا: "هذه اللعبة تستهدف مرحلة المراهقة، من خلال حب الاستطلاع".

وأضافت "عبد العظيم" خلال لقائها ببرنامج العاشرة مساء، المذاع عبر فضائية "دريم" مع الإعلامي وائل الإبراشي أنهم يدخلون الشاب لأشياء مثل أنه يكلم الحوت ويأخذ منه مهام معين، متابعا هذه اللعبة صممها شخص روسي، للمراهقين، لأنه لديهم اضطراب في الهوية، وهم دائما في حيرة، وهذه اللعبة تقوده إلى مغامرة وسط غياب رقابة من الأهل.

واختتمت شيماء عبد العظيم، استشاري الصحة النفسية حديثها كاشفة شروط اللعبة على العضو قائلاً:"تشترط أن يرسم حوتًا على ذراعه بألة حادة، فهذا دليل على أنه يقبل أي شيء بعد ذلك، ويحب أن يجرب، بالإضافة إلى حب التقليد".



