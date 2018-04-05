«أبوريدة» يكشف ما قاله "السعيد" عن الأهلي

05 أبريل 2018 - 11:35 ص

قال هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم: "لم أتدخل مطلقا في إقناع عبد الله السعيد بتجديد تعاقده مع الأهلي".

وأضاف "أبو ريدة" لبرنامج "الغندور والجمهور" عبر قناة "إل تي سي" قائلاً: "تحدثت مع عبد الله للاطمئنان عليه فقط وقال لي أنه لا يريد الاستمرار مع الأهلي لأنه باعه على حد قوله ولم يقل لي أي شيء عن توقيعه للزمالك".

واستكمل في اليوم التالي وجدته حضر إلى مكتبي لتجديد تعاقده مع الأهلي، لأن هذا هو الصحيح ومن حق الأهلي".

واختتم رئيس الاتحاد كلامه: كاشفًا بأنه لو تقدم الزمالك بالعقود التي وقع عليها اللاعب سوف يتم تطبيق لائحة الجزاءات عليه.