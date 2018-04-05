"الحريرى" مخاطبا وسائل الإعلام: تحية للقابضين على الجمر

05 أبريل 2018 - 11:41 ص

وجه النائب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب، الشكر والدعم إلى الكتاب والمؤسسات الصحفية والإعلامية التى تسعى وتحافظ على مكانتها على الرغم من مواجهة الصعوبات والضغوط التى تواجهها المهنة خلال الفترة الحالية.

وقال الحريرى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "واجه الإعلام والصحافة عقبات وصعوبات شديدة يعلمها الكثير من المهتمين والمتابعين وقلة قليلة جدا مازلت قابضة على الجمر قلة قليلة جدا ما زالت تقاوم برغم الصعوبات التى تواجهها هذه القلة القليلة تستحق الدعم من كل المصريين العاشقين والغيورين على هذا الوطن سواء مؤيدين للسطلة الحاكمة أو عكس ذلك".

وأضاف النائب البرلمانى قائلا: "الدعم هنا ليس لأشخاص، الدعم لحرية الرأى والتعبير، الدعم لإعلام وصحافة حرة الصحافة والإعلام هى مرآة السلطة الحاكمة التى يرى فيها السلبيات قبل الايجابيات بدون صحافة وإعلام حر سنعيش فى حالة من والتشويه والتطبيل هذه الحالة لم ولن تبني وطن، قد تحافظ على استمرار بعض الأنظمة لبعض الوقت هذا فرض عين على كل مصري غيور أن يدعم حرية الرأى والتعبير والإعلام والصحافة كما ندعم كل مؤسسات الوطن ".