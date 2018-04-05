أول تعليق من البرعي على أحكام "التمويل الأجنبي"

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عبر المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عن سعادته بقول النقض المقدم من منظمات المجتمع المدني في القضية المعروفة باسم "التمويل الاجنبي".

وأضاف في تدوينة له علي حسابة الخاص بـ"تويتر" قائلًا: "قبول نقض المتهمين في قضية المنظمات الأجنبية غير المسلحة المعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي وإعادتها إلى محكمة الجنايات للف صل فيها مجددًا".

وتابع "البرعي": "المتهموين المحكوم عليهم غيابيًا من حقهم التقدم بطلب لإعادة الإجراءات بالنسبة لهم"

وأشار "أنا كمحام سعيد بحكم محكمة النقض الذي إلغي حكم محكمة الجنايات في قضيه التمويل الأجنبي ولكن أقول لكم بكل الصدق إن الظلم الذي وقع علي المتهمين في تلك القضية لن يمحوه ألف حكم نقض".

واختتم تدوينتة بقوله: "ببساطة العدالة في مصر تصل في وقت قد لا يكون حتى المظلوم مهتم بها" .

يذكر أن محكمة النقض كان قد أصدرت حكمها منذ قليل بشان قضية التمويل الاجنبي، والذي صدر بقبول النقض المقدم من المتهمين في تلك القضية.


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