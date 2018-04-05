النقض تلغي أحكام حبس متهمى"التمويل الأجنبي"

05 أبريل 2018 - 11:49 ص

أمرت محكمة النقض، اليوم الخميس، بإلغاء أحكام الحبس للمتهمين في قضية التمويل الأجنبي وإعادة محاكمتهم مرة أخرى.

كما ألغت المحكمة الحكم الصادر ضد 16 متهما وإعادة محاكمتهم.

وأوصت نيابة النقض فى رأيها الاستشارى بعدم جواز الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية، ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغا مساويا له وإلزامه المصاريف.

كما أوصت نيابة النقض بسقوط حق الطاعنين روبرت فريدريك بيكر كبير مدربى الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطى بمصر، ويحيى زكريا غانم مدير فرع المركز الدولى للصحفيين، والشريف أحمد صبحى منصور أمريكى من أصل مصرى مدير برامج منظمة فريدم هاوس، ومحمد أحمد عبد العزيز منسق البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر، لعدم تقديم أنفسهم لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، فى يونيو 2013، عاقبت 27 متهمًا غيابيًا، بالسجن 5 سنوات بينهم 18 أمريكيًا والباقيين من جنسيات مختلفة جميعهم مسئولين بفروع منظمات أجنبية فى مصر.

كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة 5 متهمين حضوريًا بالحبس سنتين منهم أمريكى وألمانية و3 مصريين، وعاقبت 11 مصريًا آخرين حضوريًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرمت كل متهم ألف جنيه.



