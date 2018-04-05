تصعيد "ابن" شوبير لحراس الأهلي للكبار

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قرر طارق سليمان مدرب حراس المرمي بفريق النادي الأهلي تصعيد الحارس الناشئ مصطفى شوبير حارس مرمى فريق 2000 لتدريبات الفريق الأول اليوم .

وجاء قرار مدرب الحراس بتصعيد مصطفى شوبير، ومعه رمضان مصطفى حارس مرمى فريق الشباب لإكسابهم المزيد من الخبرات.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز والمحدد لها الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية .

 


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