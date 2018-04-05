تصعيد "ابن" شوبير لحراس الأهلي للكبار

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عمرو محمد-متابعات
قرر طارق سليمان مدرب حراس المرمي بفريق النادي الأهلي تصعيد الحارس الناشئ مصطفى شوبير حارس مرمى فريق 2000 لتدريبات الفريق الأول اليوم .
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