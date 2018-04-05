"جلال" يهدد المقصرين بالاستبعاد من مباريات الزمالك

05 أبريل 2018 - 11:58 ص

قاد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريب الفريق اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة والمقرر لها الأحد المقبل، والمؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري.

وحرص "جلال" على عقد جلسة خاصة مع لاعبي الفريق على هامش التدريبات، لشرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة الأخيرة التي خسرها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في السياق نفسه توعد المدير الفني اللاعبين المقصرين بالاستبعاد في الفترة المقبلة، في ظل تراجع مستوى الفريق.

جدير بالذكر أن المدير الفني تغيب عن مباراة الفريق الودية أمام كهرباء القاهرة، التي أقيمت أمس الأربعاء على ملعب النادي، والتى حقق فيها الفريق الفوز بثنائية.