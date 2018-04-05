  • الخميس 05 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:21 م
بحث متقدم
أحمد خالد توفيق

رسالة خالد توفيق لإسرائيل : "أنا من جيل بحر البقر"

انصار الشريعة

مفاجآت في قضية "أنصار الشريعة"

تمويل اجنبي

أول تعليق من البرعي على أحكام "التمويل الأجنبي"

قناة الشرق

«أيمن نور» يستعين ببلطجية لمنعنا من الدخول

الحوت

الإفتاء تحرم لعبة "الحوت الأزرق"

محكمة النقض

النقض تلغي أحكام حبس متهمى"التمويل الأجنبي"

مارتن لوثر كنج

"كنج" يشبه الصحابي "أسامة بن زيد"

مني مينا

مني مينا: الامتياز الجديد "سُخرْة" للأطباء

صلاح

غادة والى: 8 ملايين شاهدوا إعلان صلاح عن المخدرات

موسي مصطفي موسي

حقيقة تصويت أسرة موسى لـ"السيسى"

"جلال" يهدد المقصرين بالاستبعاد من مباريات الزمالك

الرياضة

إيهاب جلال: الأهلي يستحق الفوز
إيهاب جلال: الأهلي يستحق الفوز

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

استئناف تدريبات الزمالك استعدادًا للدراويش

#

«جلال» يخرج عن صمته بعد الفضيحة الأفريقية للزمالك

#

الزمالك يلغي مرانه الصباحى

#

طموح الزمالك يصطدم بـ"بتروجت" العنيد

المخدرات

الإعلان

غادة والى

صندوق مكافحة المخدرات

قاد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريب الفريق اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة والمقرر لها الأحد المقبل، والمؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري.

وحرص "جلال" على عقد جلسة خاصة مع لاعبي الفريق على هامش التدريبات، لشرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة الأخيرة التي خسرها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في السياق نفسه توعد المدير الفني اللاعبين المقصرين بالاستبعاد في الفترة المقبلة، في ظل تراجع مستوى الفريق.

جدير بالذكر أن المدير الفني تغيب عن مباراة الفريق الودية أمام كهرباء القاهرة، التي أقيمت أمس الأربعاء على ملعب النادي، والتى حقق فيها الفريق الفوز بثنائية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في وداع صحيفة الحياة اللندنية .. تاريخ وذكريات

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

السنوات الأربع القادمة

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "عيد": هذا اليوم حزين على "أبوالنجا"
» مشجعو ليفربول: هذا هو السبب وراء إصابة "صلاح"
» هذا ما يفكر فيه "كلوب" تجاه "صلاح"
» تصريح جرئ من برلمانية عن الإخوان المنشقين
» زوجتني صديقتها، فحدث مالم أكن أتوقعه!
» "عقوبات قضائية" برصف الطرق لـ 9 رجال أعمال
» "الفقي": مصر الدولة الوحيدة التي لم تلطخ بدماء الفلسطينيين
» تطاول ملكة إسبانيا على حماتها والملك يفصل بينهما
» كثافات مرورية بمحاور الجيزة
» ليفربول يكشف تفاصيل جديدة حول إصابة صلاح
» إليك 5 طرق لعلاج الحروق الناجمة عن الماء الساخن

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:19

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان