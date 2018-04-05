"الأرصاد" ترد على تعرض البلاد لعاصفة ترابية جديدة

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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن النصف الأول من فصل الربيع يتسم ببرودة الطقس ليلا، وارتفاع الحرارة نهارًا، ومن ثم يفضل على المتواجدين خارج منزلهم ليلا ارتداءالملابس الثقيلة.

ونفى "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "نهاية الأسبوع" المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم الخميس، ما تردد حول تعرض البلاد لعاصفة ترابية خلال الأيام المقبلة، منوهًا بأنه اعتبارًا من الغد الجمعة سيكون هناك شبورة مائية على الوجه البحري والقاهرة..

وأكد أن هناك تواصل مع إدارة المرور لغلق أي طريق يعرض حياة مستخدميه للخطر.
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