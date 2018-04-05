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"عقوبات قضائية" برصف الطرق لـ 9 رجال أعمال

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وكالات

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غواتيمالا

رصف الطرق

عقوبات قضائية

9 رجال أعمال

قضت هيئة لمكافحة الفساد، مدعومة من الأمم المتحدة أمس الأربعاء  ، بمعاقبة  9 رجال أعمال في غواتيمالا برصف الطرق، وبناء مدرسةً، وذلك في إطار عقوبة قضائية صدرت بحقهم ، لدفعهم رشاوي لنيل عقود حكومية.

 كان مكتب الادعاء واللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا، التي تدعمها الأمم المتحدة  قد كشفت العام الماضي رجال الأعمال المدانون وأنهم جزء من شبكة فساد.

وكان ذلك في أثناء وجود وزير البنية التحتية السابق أليخاندرو سينيبالدي في منصبه ، والذي ما زال طليقاً.

وأفاد بيان الجنة، أن رجال الأعمال التسعة سعوا للتعجيل بالإجراءات، باعترافهم بدفع الرشا ، حيث أمرت محكمة في غواتيمالا بأن يدفع كل منهم غرامة تعادل 67500 دولار، بالإضافة  إلي  العمل معاً كمجموعة، لإصلاح ورصف 6 طرق على الأقل، وبناء مدرسة في منطقة ريفية.


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