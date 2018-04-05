تصريح لـ"منة فضالي" يقلب الموازين في قضية عز وزينة

05 أبريل 2018 - 12:15 م





عقبت الفنانة منة فضالي عن الأزمة الراهنة بين زميلتها الفنانة زينة وأحمد عز حول قضية نسب الطفلين قائلة: "عز مظلوم، ومخلفش من زينة".



وأضافت فضالي خلال لقائها ببرنامج "بوضوح " المذاع على فضائية "الحياة" ، قائلة: "أحمد عز مظلوم وهذا حقه لأنه صديقى وأتعامل معه كأخ، وأحترمه على المستوى الشخصى، ولم أسئ لزينة ومش من حقى ذلك".



وتابعت:"أزمة زينة تسببت في ارتباك حياة أحمد عز، وكان دائما يقول أنا مظلوم ومكنش بيركز في شغله، خاصة أن وسائل الإعلام كانت تكتب عنه كلام مش لطيف، وزينة لها كل الاحترام وحديثى عن أحمد عز بأنه مظلوم واجب عليا.



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