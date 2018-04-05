مشجع يعرض غسيل ملابس "صلاح" وتصفيف شعره

05 أبريل 2018 - 12:20 م

عرض أحد مشجعي فريق ليفربول، القيام بالأعمال المنزلية بما فى ذلك غسيل الملابس والأواني وتمشيط شعره للاعب المصري محمد صلاح، بعدما تعرض للإصابة في مباراة الأمس.

ونشرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، رسالة المشجع على مساحة واسعة، بالإضافة لردود أفعال جماهير ليفربول الإنجليزي، بعدما إصيب نجم الفريق أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب دور الثمانية لدروي أبطال أوروبا.

وتعيش جماهير ليفربول لحظات توتر بسبب إصابة "صلاح" أمام مانشستر سيتي.