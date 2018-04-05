محافظ الأقصر يلتقي مستثمري المنطقة الصناعية في البغدادي

05 أبريل 2018 - 12:32 م

عقد محافظ الأقصر محمد بدر، اجتماعا موسعا، مع مستثمري المنطقة الصناعية في البغدادي، للتعرف على متطلبات المستثمرين في المنطقة، والوقوف على أي عوائق قد تواجههم أثناء أعمال إنشاء المصانع الجديدة التي يجرى إنشائها في المنطقة.

وحضر الاجتماع كل من رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر اللواء محمد يحيى، ومدير الإدارة العامة لإقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتنمية الصناعية نجلاء عبدالصادق، ومسئولي الاستثمار والكهرباء والمنطقة الصناعية وعدد من القيادات التنفيذية في محافظة الأقصر.

واستمع محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، إلى كل متطلبات المستثمرين في المنطقة وأبرزها تيسير إجراءات تركيب عدادات الكهرباء والمياه إلى المصانع الجديدة التي يجري إنشائها في المنطقة ومن بينها مصانع لتقطيع الرخام والجرانيت، وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، وصناعة الأثاث، والأجهزة طبية، والأثاث المكتبي، والأدوات الكهربائية، وصناعة الأسلاك المعدنية.

ومن جانبه وجه محافظ الأقصر، بتسهيل كافة الإجراءات للمستثمرين وإيجاد أنسب الحلول المتاحة لتيسير إجراءات توصيل المرافق الداخلية للمصانع بصورة سريعة، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع بنك القاهرة لإنهاء إجراءات التمويل الخاصة بمصانع المنطقة، مؤكدا على ضرورة الإسراع في إنشاء المزيد من المصانع لخدمة الأقصر، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتشجيع إيجاد مستثمرين جدد في المحافظة، والتأكيد على التوجه إلى مفهوم الاستثمار في المجال الصناعي بدلا من الاعتماد على السياحة فقط داخل المحافظة.