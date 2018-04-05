غادة والى: 8 ملايين شاهدوا إعلان صلاح عن المخدرات

05 أبريل 2018 - 12:32 م

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى عن تزايد أعداد المكالمات الواردة الخط الساخن لصندوق مكافحة المخدرات مقارنة بالعدد الصادر فى الشهر الماضى مرجعة السبب وراء ذلك هو إذاعة إعلان محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى المصرى ونادى ليفربول الإنجليزى.

وأضافت والى خلال تصريحات صحفية أن الخط الساخن لعلاج الإدمان شهد خلال الثلاثة أيام الماضية منذ إطلاق المرحلة الرابعة لإعلان محمد صلاح تزايد عدد المكالمات الواردة على الخط الساخن بنسبة 400% , مشيرة إلى أن عدد مشاهدي الإعلان على صفحة الصندوق بلغ 5 ملايين مشاهد خلال 72 ساعة فقط منذ إطلاق الإعلان حتى الآن.

وتابعت والى خلال تصريحاتها بأن 88% من مشاهدي الإعلان على صفحة الصندوق والمتفاعلين معه من الفئة العمرية 12 إلى 35 عامًا، فيما وصل إجمالي عدد المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك وانستجرام واليوتيوب إلى ما يقرب من 8 ملايين و400 ألف، وأكثر من 19 ألف متفاعل، و23 ألف مشاركة من جانب المتابعين و13 ألف تعليق و359 ألف معجب بالإعلان.

وأشارت إلى أن الخط الساخن تنوعت مكالماته بين طلب العلاج بالمستشفيات والمراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان ومكالمات أخرى للمشورة.

جدير بالذكر شارك محمد صلاح في الإعلان الرابع الجديد (أنت أقوى من المخدرات)، التي ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ضمن حملة كبيرة تقودها وزارة التضامن الاجتماعي في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات.



