أول ظهور لـ "بيبو" بعد خروجه من المستشفى

05 أبريل 2018 - 12:45 م

نشر الإعلامي أحمد شوبير صور أثناء زيارته لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في دبي للاطمئنان على صحته، عبر صفحته "فيس بوك".

رافق "شوبير" خلال تلك الزيارة الإعلامي يعقوب السعدي، للاطمئنان على حالة "الخطيب"، بعدما بدء أمس الأربعاء مرحلة العلاج الطبيعى بأحد المراكز فى الإمارات.

وكان رئيس الأهلى، خضع للعديد من الفحوصات الطبية والأشعة والعلاج لمدة 12 يومًا، ومن ثم غادر المستشفى بعد إجراء الفريق المعالج له عملية حقن الظهر أكثر من مرة.